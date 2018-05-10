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Казанское «Торнадо» проиграло в финале НХЛ и упустило сертификат на новый ледовый дворец

11:11, 10.05.2018

Казанское «Торнадо» уступило в финале Ночной хоккейной лиги «Флагману» из Ленинградской области (0:3).

В плей-офф НХЛ казанцы обыграли череповецкий «Норд Стил» (2:0), в серии выбили «Русских Медведей» (Тверская область) (2:1 Б) и «Скоростную машину» из подмосковного Одинцова (2:1 Б).

В финале на кону стоял не только Кубок Крутова, но и сертификат на строительство ледового дворца. Напомним, что «Торнадо» выступает в самом престижном дивизионе «Лига чемпионов» (40+).


СпортХоккей Татарстан
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