Казанское «Торнадо» проиграло в финале НХЛ и упустило сертификат на новый ледовый дворец

Казанское «Торнадо» уступило в финале Ночной хоккейной лиги «Флагману» из Ленинградской области (0:3).



В плей-офф НХЛ казанцы обыграли череповецкий «Норд Стил» (2:0), в серии выбили «Русских Медведей» (Тверская область) (2:1 Б) и «Скоростную машину» из подмосковного Одинцова (2:1 Б).

В финале на кону стоял не только Кубок Крутова, но и сертификат на строительство ледового дворца. Напомним, что «Торнадо» выступает в самом престижном дивизионе «Лига чемпионов» (40+).



