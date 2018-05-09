В Санкт-Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский
В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Альфред Тальковский. Об этом сообщает «Петербург-Концерт».
Причина смерти, а также время и место прощания с артистом будет объявлено позже.
Тальковский выступал вместе с Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем и другими выдающимися людьми искусства. Песни он начал писать в 1961 году, во время обучения в Театральном институте.
«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны», — отметили коллеги Тальковского.
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