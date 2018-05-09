Новости общества

21:31 МСК
Новости раздела
Общество

В Санкт-Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский

20:28, 09.05.2018
В Санкт-Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский
Фото: скриншот видео youtube.com

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Альфред Тальковский. Об этом сообщает «Петербург-Концерт».

Причина смерти, а также время и место прощания с артистом будет объявлено позже.

Тальковский выступал вместе с Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем и другими выдающимися людьми искусства. Песни он начал писать в 1961 году, во время обучения в Театральном институте.

«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны», — отметили коллеги Тальковского.

Ранее на 86-м году жизни скончался писатель и искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также