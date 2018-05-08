На 86-м году жизни скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

Писатель и искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея (ГРМ).

По словам российского искусствоведа, заведующего отделом новейших течений ГРМ Александра Боровского, Герман был крупнейшим искусствоведом города.



Михаил Герман родился в Ленинграде 23 февраля 1933 года. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

Затем Герман стал главным научным сотрудником Русского музея. Он написал более 30 книг, среди которых особенно выделяют парижские истории. Являлся академиком Академии гуманитарных наук, членом Международной ассоциации художественных критиков.



Напомним, что в апреле на 89-м году ушла из жизни детская писательница и переводчик Ирина Токмакова.