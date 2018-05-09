Под Саратовом произошло захоронение останков погибшего на войне бойца

Накануне Дня Победы, 8 мая, в селе Балтай под Саратовом произошло торжественное перезахоронение останков бойца Михаила Ларина.

Он был рядовым стрелком и без вести пропал во время военных действий в 1942 году. В родном селе у него осталась семья и маленькая дочка. Спустя десятилетия родные уже не надеялись узнать судьбу своего родственника, сообщает LIFE.

Однако поисковики недавно под Краснодаром обнаружили останки солдата, среди которых был старый портсигар. На нем — едва различимо читались две надписи: «Ларин М. 42г.» и «Саратов». С помощью этой зацепки удалось найти 82-летнюю дочь бойца и вернуть останки на Родину.