В парламенте Чечни предложили продлить полномочия президента России до трех сроков

Парламент Чеченской республики подготовил и на ближайшем заседании в четверг обсудит внесение в Госдуму РФ законопроекта о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков.

«Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — цитирует пресс-служба чеченского парламента пояснительную записку к законопроекту.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет. Для Путина это четвертый президентский срок.