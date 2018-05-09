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В парламенте Чечни предложили продлить полномочия президента России до трех сроков

10:49, 09.05.2018
В парламенте Чечни предложили продлить полномочия президента России до трех сроков
Фото: kremlin.ru

Парламент Чеченской республики подготовил и на ближайшем заседании в четверг обсудит внесение в Госдуму РФ законопроекта о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков.

«Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — цитирует пресс-служба чеченского парламента пояснительную записку к законопроекту.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет. Для Путина это четвертый президентский срок.

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