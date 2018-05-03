Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения.
Как сообщает «РИА Новости», с помощью автомата электронной очереди министр распечатал Путину и Инфантино талоны, с которыми гости подошли к стойкам регистрации. Там операторы выдали гостям ID-карты.
В завершении Путин и Инфантино сфотографировались вместе с сотрудниками центра.
Ранее Путин вместе с Инфантино снялся в рекламе ЧМ-2018.СпортФутбол
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