Паспорт болельщика на ЧМ-2018 заказали более 500 тысяч человек

Паспорт болельщика заказали более 500 тыс. человек, планирующих посетить ЧМ-2018.

«Паспорт болельщика заказали более полумиллиона человек. Половина из них — россияне, половина — иностранцы», — цитирует RNS выступление главы проекта Fan ID Андрея Романкова на конференции «Ассоциации европейского бизнеса».

По словам Романкова, среди иностранцев лидируют представители США (22 тыс. человек), Мексики (16 тыс.), Китая (14 тыс.) и Колумбии (14 тыс). При этом около 25% клиентов Fan ID — женщины.

Ранее сообщалось, что поставщики продовольствия в Поволжье переживают из-за риска с перебоями поставок на время ЧМ-2018.