Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски обещает играть в зрелищный хоккей

Дэвид Немировски прокомментировал свое назначение на пост главного тренера нижегородского «Торпедо»:



— Я благодарен руководству хоккейного клуба «Торпедо» за оказанное мне доверие. Даже когда был хоккеистом, я всегда к этому стремился, работал и мечтал однажды стать главным тренером. Нижний Новгород — великий хоккейный город, и я рад возможности поработать здесь.



Немировски обещает «играть в агрессивный, атакующий, умный хоккей. Жесткий, но при этом комбинационный».

Новоиспеченный наставник поделился ближайшими планами:

— В ближайшее время мы определим состав тренерского штаба, после чего приступим к формированию команды, знакомя болельщиков с именами новобранцев. Конечно, определенные изменения неизбежны. Они происходят в любой команде каждый год. Однако они будут не настолько большими, как многие ожидали. Будут новички, будет шанс и у местной молодежи, которая может раскрыться. Им мы тоже будем давать шансы.

Дэвид Немировски был назначен главным тренером «Торпедо» 8 мая.