Губернатор Саратовской области в 2017 году увеличил свой доход на 2,4 млн рублей

По итогам 2017 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев заработал 5,7 млн рублей, что на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сведениях, опубликованных на портале правительства региона.



В собственности у главы региона имеется только катер Boulton 22 Skiff. В пользовании находятся жилой дом площадью 286,5 кв. м и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м. Последние два объекта недвижимости указаны в качестве собственности супруги Радаева. Она за 2017 год заработала 192,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за 2016 год доход В. Радаева составил 3 млн 294 тыс. 485 рублей, а его супруги — 177 тыс. 921 рубль.