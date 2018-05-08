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Губернатор Саратовской области в 2017 году увеличил свой доход на 2,4 млн рублей

16:41, 08.05.2018
Губернатор Саратовской области в 2017 году увеличил свой доход на 2,4 млн рублей
Фото: kremlin.ru

По итогам 2017 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев заработал 5,7 млн рублей, что на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сведениях, опубликованных на портале правительства региона.

В собственности у главы региона имеется только катер Boulton 22 Skiff. В пользовании находятся жилой дом площадью 286,5 кв. м и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м. Последние два объекта недвижимости указаны в качестве собственности супруги Радаева. Она за 2017 год заработала 192,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за 2016 год доход В. Радаева составил 3 млн 294 тыс. 485 рублей, а его супруги — 177 тыс. 921 рубль.

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