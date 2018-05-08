Арбитраж РТ признал банкротом казанский завод «Медтехника»

Арбитражный суд РТ признал банкротом ОАО «Казанский завод «Медтехника». В отношении него введено конкурсное производство на 6 месяцев, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Конкурсным управляющим утвержден Ильдар Шарипов. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 16 октября 2018 года.…

Казанский завод «Медтехника» был основан в 1956 году и занимался поставкой, ремонтом и техническим обслуживанием медицинского оборудования.

