Башкирия в 2018 году получит 148 миллионов рублей на углубление реки Белой
В этом году Башкирия получит из федерального бюджета 148 млн рублей на углубление реки Белой для увеличения пропускной способности судоходного пути. Об этом сообщил начальник Бельского района водных путей судоходства — филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» Марат Актуганов.
«На проведение работ по увеличению гарантированных глубин участка реки Уфа — Груздевка в условиях возобновления перевозок нефтепродуктов нам в этом году объем средств уже определен — мы получим (из федерального бюджета — прим. ред.) 148 млн рублей. В прошлом году мы превысили госзадание по углублению участка реки на 0,5м, до 1,85 м. В этом году планируем достичь 1,9 м», — цитирует «Интерфакс-Поволжье».
Решение о дальнейшем углублении судоходного участка реки будет принято после завершения в ноябре 2019 года научных исследований Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
Ранее сообщалось мэрия Уфы нашла в бюджете региона деньги на ремонт старого моста через реку Белую.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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