МЧС Башкирии предупредило о заморозках 10 и 11 мая

В северных районах Башкирии ночью и утром 10 и 11 мая ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -2°. Об этом сообщает МЧС по региону со ссылкой на Башгидромет.

В связи с этим вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.

«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой», — подчеркнули в ведомстве.