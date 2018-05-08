Новости общества

14:27 МСК
Новости раздела
Общество

МЧС Башкирии предупредило о заморозках 10 и 11 мая

13:56, 08.05.2018
МЧС Башкирии предупредило о заморозках 10 и 11 мая
Фото: pixabay.com

В северных районах Башкирии ночью и утром 10 и 11 мая ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -2°. Об этом сообщает МЧС по региону со ссылкой на Башгидромет.

В связи с этим вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.

«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой», — подчеркнули в ведомстве.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также