МЧС Башкирии предупредило о заморозках 10 и 11 мая
В северных районах Башкирии ночью и утром 10 и 11 мая ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -2°. Об этом сообщает МЧС по региону со ссылкой на Башгидромет.
В связи с этим вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.
«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой», — подчеркнули в ведомстве.Общество Татарстан
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