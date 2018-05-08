В уфимской школе из-за сообщения о пожаре эвакуировали более 250 детей

Из-за сообщения о пожаре в школе в Уфе эвакуировали более 250 детей.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя службы спасения города, инцидент произошел сегодня во время первого урока в школе на улице Сельская Богородская Калининского района Уфы.

«В школе сработала пожарная сигнализация, и учителя эвакуировали из здания 252 ребенка, никто не пострадал, угрозы распространения возгорания не было», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пожарные ликвидировали задымление в течение 10 минут. Согласно предварительным данным, в столовой школы произошло короткое замыкание электропроводки на потолке без горения. На данный момент устанавливается причина произошедшего.

Ранее из-за пожара в роддоме в Уфе эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев.