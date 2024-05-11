В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в трехкомнатной квартире

Фото: взято с telegram-канала МЧС России

Вчера, 10 мая, в Набережных Челнах произошел пожар в трехкомнатной квартире. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

По предварительной информации, возгорание началось от газовой плиты: загорелись полотенца, висевшие рядом.



Огнеборцы спасли из горящего жилья отца, мать и двух детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Рената Валеева