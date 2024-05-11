В Татарстане за 10 мая 2024 года произошло 75 ДТП, есть пострадавшие

За 10 мая в Татарстане зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий. В трех случаях есть пострадавшие: это были наезд на пешехода, наезд на стоящее транспортное средство и столкновение.



Также за этот период сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих водителей без прав на управление транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции были доставлены четыре гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, вчера пассажирский автобус, в котором находилось около 20 человек, упал с моста в реку Мойку, расположенную в центре Санкт-Петербурга. Очевидец рассказал, что автобус врезался в два автомобиля, пробил ограждение и упал в воду.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева