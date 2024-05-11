Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на реке Самаре

Фото: взято с telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры

11 мая 2024 года на реке Самаре произошло происшествие: теплоход-толкач с баржей зацепил якорем стояночный трос понтона лодочной станции. Об этом сообщают в telegram-канале прокуратуры.

Это случилось вблизи дома № 157а. В результате повреждено маломерное судно, пришвартованное на лодочной стоянке.



Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Рената Валеева