Компания из Нижнего Новгорода поставит Казани трамваи на 340 млн рублей

МУП «Метроэлектротранс» Казани заключило контракт на поставку 20 трамваев с ООО «Фобос-ТС» из Нижнего Новгорода за 340 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Контракт предполагает поставку трамваев модели «71-407», которые производятся «Уралтрансмашем».

Напомним, что все трамваи должны быть поступить в столицу Татарстана до 15 ноября 2018 года. Стоимость каждого из вагонов — 25 млн рублей, но с учетом скидки в рамках постановления правительства РФ о субсидировании она составит 17 млн рублей.