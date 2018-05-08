«Динамо-Казань» по хоккею на траве стартовало в чемпионате России с победы

Вчера «Динамо-Казань» в домашнем матче победило сборную Санкт-Петербурга в первом туре чемпионата России по хоккею на траве.

Подопечные Араика Маргаряна забили в ворота гостей 8 безответных мячей. По дублю на свой счет записали Павел Плесецкий, Андрей Семенов и Павел Голубев, также отличились Алексей Кузьмин с игры и Алмаз Курбанов с пенальти.

Следующая игра команд в рамках второго тура чемпионата страны состоится сегодня. Матч пройдет в 16.00 на стадионе Центра хоккея на траве в Казани.