«Гора» Григор Клиган из «Игры престолов» взял титул «Самый сильный человек планеты»

Исландский силач и актер популярного сериала «Игра Престолов» Хафтор Юлиус Бьорнссон — самый сильный человек в «Играх престолов». Теперь он самый сильный человек в реальном мире.

Хафтор Юлиус Бьорнссон сделал перерыв в съемках сериала и выиграл многолетний конкурс сильнейших в мире в воскресенье на Филиппинах. Он признан самым сильным мужчиной в мире, сообщают организаторы соревнований на официальной странице турнира The World's Strongest Man — 2018 в Facebook.

29-летний Бьорнссон регулярно участвовал в конкурсе и три года занимал высокие места, но никогда ранее не выигрывал. «Это моя страсть и мечта стать самым сильным человеком в мире», — сказал он еще в 2016-м году.

Теперь мечта актера и спортсмена сбылась.