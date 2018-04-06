Умерла детская писательница Ирина Токмакова, которая перевела «Алису в стране чудес»

Детская писательница и переводчик Ирина Токмакова скончалась 5 апреля в Москве в возрасте 89 лет. Об этом сообщила ТАСС внучка писательницы Лидия Токмакова.



Ирина Токмакова родилась 3 марта 1929 года. Вошла в историю российской литературы как детский прозаик и поэт, переводчик зарубежных произведений.

Среди собственных произведений писательницы: «Ходит солнышко по кругу», «Аля, Кляксич и буква «А», а также повести и сказки «Счастливо, Ивушкин», «И настанет веселое утро», «Чародейка» и другие.

С английского и шведского Токмакова перевела «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Винни-Пуха и его друзей» Алана Милна, «Питера Пена и Венди» Джеймса Барри и другие произведения. Также она перевела известные шотландские песенки «Пегги», «Крошка Вилли-Винки».