Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Лидер США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, президент США выразил надежду на улучшение отношений с Россией, передает РТ.

Напомним, что церемония инаугурации президента России прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Владимир Путин стал главой государства в четвертый раз. Он принял президентский знак и принес присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил об официальном вступлении Путина в должность.