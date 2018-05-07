Политики из Татарстана на инаугурации президента РФ — фото

Чиновники из Татарстана побыли на инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце.

На церемонии присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госдумы от Татарстана Александр Сидякин, Ирек Зиннуров, Марат Бариев, Ильдар Гильмутдинов и другие.



Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет.