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Политики из Татарстана на инаугурации президента РФ — фото

16:37, 07.05.2018
Политики из Татарстана на инаугурации президента РФ — фото
Фото: скриншот instagram.com

Чиновники из Татарстана побыли на инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце.

На церемонии присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госдумы от Татарстана Александр Сидякин, Ирек Зиннуров, Марат Бариев, Ильдар Гильмутдинов и другие.

Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет.

ОбществоВласть Татарстан
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