Политики из Татарстана на инаугурации президента РФ — фото
Чиновники из Татарстана побыли на инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце.
На церемонии присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госдумы от Татарстана Александр Сидякин, Ирек Зиннуров, Марат Бариев, Ильдар Гильмутдинов и другие.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 7 Май 2018 в 4:55 PDT
Публикация от Irek Zinnurov (@zinnur69) 7 Май 2018 в 4:49 PDT
Публикация от Республика Татарстан (@tatarstan_official) 7 Май 2018 в 4:47 PDT
Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет.ОбществоВласть Татарстан
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