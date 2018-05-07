Министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта хочет поменять профессию

Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта намерен в ближайшее время подать в отставку, об этом сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на ряд СМИ.

Данное решение Андрея Иванюты связано с планами избраться депутатом Госсобрания — Курултая республики. Выборы состоятся осенью. Министр молодежно-спортивного ведомства Башкирии планирует участвовать в них от партии «Единая Россия», это же намерен сделать министр ЖКХ Башкирии Сергей Афонин.

На посту министра спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта работает с февраля 2012 года. До него эту должность занимал Александр Никерин.