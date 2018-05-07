Стрелявшему в отеле экс-сенатору Джабраилову вернули наградной пистолет

Тверской суд Москвы вернул Умару Джабраилову наградной пистолет, из которого он открыл стрельбу в гостинице Four Seasons.



«Ходатайство удовлетворить», — передает агентство городских новостей «Москва» решение судьи Марии Сизинцевой.

Согласно постановлению суда, бизнесмену возвращено разрешение на ношение оружия. Сейчас пистолет хранится в МВД как вещественное доказательство. Джабраилову передадут его через десять дней.

Напомним, в конце августа 2017 года Джабраилова задержали в московской гостинице Four Seasons. По информации следствия, в состоянии опьянения экс-сенатор устроил стрельбу из наградного пистолета. В результате никто не пострадал. После задержания бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.