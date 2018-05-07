Казанский врач впервые в России научился полностью исправлять многопалость рук и ног
Главный научный сотрудник РКБ, профессор Иван Микусев запатентовал методику по исправлению анатомического дефекта — полидактилии (многопалости). Теперь клиника Татарстана — единственная в России, где врачи могут избавить пациентов от дефекта и сохранить полную подвижность конечностей.
«Неудачи в лечении у врачей в чем раньше заключались? В том, что головка первой пястной кости — большая. К этой одной кости основания двух пальцев крепятся. Получается, что один палец удаляют как ненужный и выходит несоответствие суставных поверхностей: головки пястной кости с основанием. Это приводило к тому, что лет через десять, например, палец уже деформировался», — цитирует Микусева пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что полидактилия делится на два типа: ульнарная и радиальная. Если лечение ульнарной полидактилии не предполагает больших затруднений и заключается просто в удалении дополнительного пальца, то при радиальной трудно сохранить и восстановить функции большого пальца кисти.
Государственный реестр изобретений Российской Федерации зарегистрировал патент Ивана Егоровича на способ лечения радиальной полидактилии кисти 2 марта 2018 года. Способ исправления подобного дефекта на ногах профессора РКБ запатентовали годом ранее.
Справка
Полидактилия (многопалость) — деформация конечности, характеризующаяся наличием дополнительных пальцев на кистях или стопах. При полидактилии у ребенка отмечаются добавочные нормально развитые пальцы или их рудиментарные придатки на руках или ногах
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