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Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина

14:26, 07.05.2018
Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимиру Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России.

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