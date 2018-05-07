Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина
Президент России Владимиру Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России.
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