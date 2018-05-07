Правительство РФ ушло в отставку
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России. Кто станет новым премьер-министром, пока не ясно.
Согласной 116-й статье Конституции, правительство автоматически слагает полномочия перед вновь избранным главой государства. После отставки кабинета министров у президента есть две недели, прежде чем предложить нижней палате парламента кандидата на пост председателя правительства.
Своим указом Путин назначит и.о. премьер-министра и поручит министрам до назначения нового главы правительства и утверждения состава кабинета выполнять свои функции в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что Путин может внести кандидатуру на пост нового премьер-министра уже сегодня. В таком случае назначение Госдума обсудит завтра, на ближайшем заседании.ОбществоВласть
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