Самым богатым чиновником Чувашии стала министр юстиции — в 2017 году она заработала 5,5 млн рублей

Министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева в 2017 году заработала 5,5 млн рублей. Это делает ее самым богатым чиновником республики по итогам года.

По месту работы она получила 2,2 млн рублей, остальные 3,3 млн рублей указаны в качестве иного дохода, говорится в сведениях, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии.



В собственности у Тимофеевой имеются земельный участок, 1/2 квартиры, парковка-гараж, нежилое сооружение, нежилой дом и автомобиль Toyota Rav 4.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал 4,9 млн рублей против 4,1 млн рублей годом ранее.