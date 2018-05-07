Глава Чувашии в 2017 году увеличил свой доход почти на 800 тысяч рублей

По итогам 2017 года глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал 4,9 млн рублей против 4,1 млн рублей годом ранее.

Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале органов власти региона, доход чиновника по основному месту работы составил 3,9 млн рублей, иной доход — 1 млн рублей.

В его собственности по-прежнему находятся пять земельных участков, два индивидуальных жилых дома, а также 1/3 доли в квартире. Транспортных средств в собственности у Игнатьева нет.

Супруга главы Чувашии в 2017 году заработала 701,8 тыс. рублей — 696,5 тыс. на основном месте работы и иной доход в 5,3 тыс.

В ее собственности находится земельный участок, гаражный бокс, квартира и автомобиль Mercedes-Benz B 170.

Напомним, что в апреле Игнатьев занял 36 место в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ.