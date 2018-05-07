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Мордовия оказалась самым устойчивым регионом ПФО по мнению «Петербургской политики»

09:50, 07.05.2018
Мордовия оказалась самым устойчивым регионом ПФО по мнению «Петербургской политики»
Фото: wikimedia.org

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов России по итогам апреля 2018 года. Субъектом с максимальной устойчивостью аналитики назвали Мордовию с показателем 8,3 балла (динамика за месяц – 0,1)

Также в числе регионов с максимальной устойчивостью Оренбургская область – 8,2 балла. Весь рэнкинг субъектов ПФО выглядит следующим образом:

Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)

  • Пензенская область – 7,9 (динамика – 0)
  • Ульяновская область – 7 (динамика – -0,1)

Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)

  • Саратовская область – 6,5 (динамика – 0,1)
  • Башкортостан – 6,8 (динамика – 0)
  • Татарстан – 6,8 (динамика – 0)
  • Пермский край – 6,4 (динамика – 0)

Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)

  • Нижегородская область – 5,4 (динамика – 0,1)
  • Самарская область – 5 (динамика – 0,1)
  • Удмуртия – 5 (динамика – 0,1)
  • Марий Эл – 5 (динамика – 0)
  • Кировская область – 5,5 (динамика – -0,1)
  • Чувашия- 5,4 (динамика – -0,1)
ОбществоВласть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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