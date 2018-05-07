Мордовия оказалась самым устойчивым регионом ПФО по мнению «Петербургской политики»
Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов России по итогам апреля 2018 года. Субъектом с максимальной устойчивостью аналитики назвали Мордовию с показателем 8,3 балла (динамика за месяц – 0,1)
Также в числе регионов с максимальной устойчивостью Оренбургская область – 8,2 балла. Весь рэнкинг субъектов ПФО выглядит следующим образом:
Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
- Пензенская область – 7,9 (динамика – 0)
- Ульяновская область – 7 (динамика – -0,1)
Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
- Саратовская область – 6,5 (динамика – 0,1)
- Башкортостан – 6,8 (динамика – 0)
- Татарстан – 6,8 (динамика – 0)
- Пермский край – 6,4 (динамика – 0)
Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
- Нижегородская область – 5,4 (динамика – 0,1)
- Самарская область – 5 (динамика – 0,1)
- Удмуртия – 5 (динамика – 0,1)
- Марий Эл – 5 (динамика – 0)
- Кировская область – 5,5 (динамика – -0,1)
- Чувашия- 5,4 (динамика – -0,1)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым