Мордовия оказалась самым устойчивым регионом ПФО по мнению «Петербургской политики»

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов России по итогам апреля 2018 года. Субъектом с максимальной устойчивостью аналитики назвали Мордовию с показателем 8,3 балла (динамика за месяц – 0,1)



Также в числе регионов с максимальной устойчивостью Оренбургская область – 8,2 балла. Весь рэнкинг субъектов ПФО выглядит следующим образом:

Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)

Пензенская область – 7,9 (динамика – 0)

Ульяновская область – 7 (динамика – -0,1)

Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)

Саратовская область – 6,5 (динамика – 0,1)

Башкортостан – 6,8 (динамика – 0)

Татарстан – 6,8 (динамика – 0)

Пермский край – 6,4 (динамика – 0)

Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)