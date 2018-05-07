США с помощью рекламы из Facebook собираются доказать вмешательство России в выборы — WSJ

Комитет по разведке палаты представителей американского конгресса собирается опубликовать рекламные объявления из соцсети Facebook. По версии властей США, они докажут «вмешательство России» в выборы президента Америки.



Опубликовать их собираются в течение недели, пишет The Wall Street Journal. Срок могут сдвинуть, если демократы не сумеют договориться с администрацией соцсети. Facebook и власти страны спорят о необходимости скрыть информацию о пользователях, которые оставляли комментарии под этими объявлениями.

Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем компаниям по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы США. В МИД России это назвали абсурдом.