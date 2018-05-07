Россияне благодарны Путину за великую державу и недовольны социальной политикой — «Левада-центр»

Главным успехом правления Владимира Путина россияне считают возвращение России статуса великой державы. А одной из главных проблем — несправедливое распределение доходов, следует из данных опроса «Левада-центра».

Социологи провели опрос в конце апреля, накануне инаугурации Владимира Путина. По данным опроса, главные успехи президентства Путина — возвращение России статуса великой и уважаемой державы (47%), стабилизация обстановки на Северном Кавказе (38%) и удержание России от распада (27%). В предыдущем опросе, в марте 2015 года, за эти варианты проголосовали 49%, 34% и 33% опрошенных соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Среди самых частых претензий оказались несправедливое распределение доходов (45% против 39% в марте 2015 года), неспособность власти вернуть населению потерянные в результате реформ деньги (39% против 34%). В числе самых растущих поводов для недовольства — неспособность повысить пенсии, зарплаты и стипендии (32% против 15%).

7 мая Владимир Путин пройдет процедуру инаугурации и официально станет новым президентом России на следующие 6 лет.