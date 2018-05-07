Сталлоне снимется в пятой части «Рэмбо» — СМИ

Актер Сильвестр Сталлоне в сентябре готовится начать съемки в пятой части франшизы «Рэмбо».



Продюсером ленты назначен Ави Ленер, который работал над четвертой лентой, пишет Deadline. По данным издания, фабула фильма будет в том, что дочь друга Рэмбо похитят. Спасая ее, главному герою придется отправиться в Мексику бороться с одним из самых жестоких картелей.

«Рэмбо» — серия экранизированных книг писателя Дэвида Морелла. В центре – Джон Рэмбо, ветеран войны во Вьетнаме, спецназовец. Первый фильм франшизы вышел в 1982 году. Следующие части появились в свет в 1985, 1988 и 2007 годах. Бессменный исполнитель главного героя – Сильвестр Сталлоне.