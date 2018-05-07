Сегодня в Татарстане без осадков и до +19

В понедельник, 7 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +14°С до +19°С.

В Казани днем ожидается от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +14°С до +17°С.