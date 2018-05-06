Пермский «Амкар» в Екатеринбурге обыграл футболистов «Урала»

Пермский «Амкар» одержал важную для себя победу в 29 туре чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. В Екатеринбурге подопечные Вадима Евсеева обыграли местный «Урал» со счетом 2:0.

Гостям удались концовки обоих таймов. Перед перерывом отличился Петар Занев — 1:0. А в самом конце поединка Форбс закрепил преимущество «Амкара». Отметим, что хозяева поля не забили пенальти при счете 0:1.

Пермяки набрали 34 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. Пока они только обеспечили себе невозможность прямого вылета из высшего дивизиона («СКА-Хабаровск» — 13 очков, «Тосно» теоретически может набрать 27, а махачкалинский «Анжи» — 30), но вопрос стыковых матчей стоит открытым.

В последнем туре пермская команда встречается с «Ахматом» (35 очков) на своем поле.