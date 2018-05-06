Саакашвили пообещал вернуть Грузию на путь развития

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в годовщину событий в Аджарии видеопоздравление жителям Грузии. Обращение Саакашвили разместил на своей странице в Facebook.



В видео политик пообещал вернуть Грузию на путь развития и завершить «феодальное правление в Тбилиси», передает «Новости-Грузия».

«Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма», — отметил он.

Саакашвили напомнил о проектах, которые были начаты в Аджарии в годы его президентства и остановлены, после прихода к власти в 2012 году коалиции «Грузинская мечта».

Ранее Саакашвили заявил о скором возвращении на Украину.