Имя погибшего в Сирии летчика выгравировали на стеле в Саратове

На мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» в парке Победы в Саратове выгравировали имя разбившегося в Сирии летчика Артема Кулиша.



Церемония по занесению имени на мемориал прошла по инициативе «Боевого братства» и «Российского союза ветеранов Афганистана».

На церемонии собрались около 250 человек. В частности, на ней присутствовали мать Кулиша Татьяна Долбилина и другие его родственники, представители областного правительства, курсанты, школьники, военные, представители ветеранских и общественных организаций региона. Память погибшего вертолетчика почтили минутой молчания, передает «РИА Новости».

«Очень любил летать, но очень мало отлетал», — сказала на церемонии мать майора Кулиша.

Кулиш служил в Бердском военном полку Новосибирской области, летал в командировки, бывал в Таджикистане и Сирии.

Напомним, при обстреле авиабазы Хмеймим и крушении вертолета Ми-24 погибли четверо россиян.