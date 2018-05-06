Экс-главу ДИАС подозревают в хищении при строительстве трамвайной линии

Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении бывшего директорв МКУ «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» Рината Шарафиева.



Шарафиева подозревают в хищении при строительстве трамвайной ветки в северо-восточной части Челнов в 2014 году, написал депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев в LiveJournal. Второй фигурант дела — начальник производственно-технического отдела ДИАС Раис Закиров.

По запросу Яковлева МВД провело проверку по факту хищения. Материалы переданы в Главное следственное управление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Набережных Челнах возбудили уголовное дело против директора МКП «ДИАС» Искандера Ахметова и иных неустановленных лиц по факту незаконного выделения земли под колесо обозрения.