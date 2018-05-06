Арбитраж Удмуртии начал банкротство Сарапульской транспортной компании
Арбитражный суд Удмуртии ввел в отношении ООО «Сарапульская транспортная компания» начальную процедуру банкротства: наблюдение. Временным управляющим назначен Антон Клюкин.
Банкротства компании потребовала Федеральная налоговая служба, говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсантъ».
Требования кредиторов принимаются до 5 июня. При этом уже 11 мая суд рассмотрит вопрос о банкротстве компании.
Согласно открытым данным, ООО «Сарапульская транспортная компания» зарегистрировано в Сарапуле в 2011 году. Директором СТК значится Сергей Девятов, владельцем — Нина Килина. Основным видом деятельности компании является «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров». Уставный капитал СТК составляет всего 10 тысяч рублей.БизнесТранспорт Удмуртия
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