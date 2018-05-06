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Арбитраж Удмуртии начал банкротство Сарапульской транспортной компании

10:17, 06.05.2018
Арбитраж Удмуртии начал банкротство Сарапульской транспортной компании
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Удмуртии ввел в отношении ООО «Сарапульская транспортная компания» начальную процедуру банкротства: наблюдение. Временным управляющим назначен Антон Клюкин.

Банкротства компании потребовала Федеральная налоговая служба, говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсантъ».

Требования кредиторов принимаются до 5 июня. При этом уже 11 мая суд рассмотрит вопрос о банкротстве компании.

Согласно открытым данным, ООО «Сарапульская транспортная компания» зарегистрировано в Сарапуле в 2011 году. Директором СТК значится Сергей Девятов, владельцем — Нина Килина. Основным видом деятельности компании является «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров». Уставный капитал СТК составляет всего 10 тысяч рублей.

БизнесТранспорт Удмуртия
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