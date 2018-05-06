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Маккейн не позовет Трампа на свои похороны

10:14, 06.05.2018
Маккейн не позовет Трампа на свои похороны
Фото: flickr.com

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, озвучил список людей, которых хотел бы видеть на своих похоронах.

Маккейн хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на службе присутствовал вице-президент Майкл Пенс, сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственника сенатора.

Отмечается, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

Ранее стало известно, что врачи выявили у Джона Маккейна рак мозга и дают ему очень плохой прогноз. Напомним, у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

СпортФутбол
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