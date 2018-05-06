СМИ: команда Трампа собирала компромат на администрацию Обамы
Помощники президента США Дональда Трампа обращались в израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на ключевых лиц из администрации бывшего президента США Барака Обамы.
Среди тех, о ком пытались найти порочащую информацию, был также экс-советник президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бен Родс, сообщает The Guardian.
Отмечается, что информацию собирали о всех тех, кто помог провести переговоры по иранско ядерной сделке. По информации издания, команда Трампа хотела дискредитировать это соглашение.
Ранее адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране.
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