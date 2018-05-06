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СМИ: команда Трампа собирала компромат на администрацию Обамы

08:04, 06.05.2018
СМИ: команда Трампа собирала компромат на администрацию Обамы
Фото: wikipedia.org

Помощники президента США Дональда Трампа обращались в израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на ключевых лиц из администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Среди тех, о ком пытались найти порочащую информацию, был также экс-советник президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бен Родс, сообщает The Guardian.

Отмечается, что информацию собирали о всех тех, кто помог провести переговоры по иранско ядерной сделке. По информации издания, команда Трампа хотела дискредитировать это соглашение.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране.

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