В Оренбуржье при пожаре погибли два ребенка

При пожаре в жилом доме в Оренбуржье погибли две девочки, три человека госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Трагедия произошла в ночь на субботу в селе Новотроицкое Октябрьского района.

В доме жили мужчина с инвалидностью 1950 года рождения, его дочь 1986 года рождения и шестеро ее детей от двух до 13 лет. На момент пожара женщина и 12-летний сын были не дома.

По данным ведомства, пожилой мужчина почувствовал запах гари и попросил старшего внука посмотреть, что произошло. Подросток открыл дверь в кухню и обнаружил открытое горение. При этом единственный выход был отрезан огнем.

«Юноша не растерялся и через окна вынес из огня двух своих сестренок 4 и 2 лет и дедушку. Ему помогла подоспевшая соседка. К сожалению, еще двух девочек 2008 и 2011 года рождения спасти не удалось», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.



Отмечается, что спасенный мужчина, внук, который выводил всех из горящего дома, и соседка госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Предварительной причиной пожара в МЧС называют короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидировали в 4.10 утра, огонь повредил перегородки, перекрытие, кровлю жилого дома и надворной постройки, вещи на общей площади 105 кв. м.