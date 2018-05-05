Команда Мюллера попросила суд перенести слушания по «делу России»

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по вмешательству России в американские президентские выборы 2016 года, просит суд перенести назначенные на 9 мая судебные слушания.

На слушаниях должны быть зачитаны обвинения 13 гражданам РФ и трем российским организациям. Эти слушания должны были состояться еще 20 марта, однако тогда были перенесены на 9 мая

На них должны предстать представители ответчиков — российских организаций «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Агентство интернет-исследований», где им должны зачитать предъявленные обвинения, передает ТАСС.

Напомним, изначально американские власти предполагали, что обвиняемые физические и юридические лица просто проигнорируют обвинения и судебные повестки, но в апреле выяснилось, что компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» будут представлять два адвоката. Вскоре после этого эти юристы обратились в офис спецпрокурора и затребовали ряд документов следствия, а также массу доказательств и другой информации по делу.