США воссоздали Второй флот ВМС из-за усиления конкуренции между державами

США объявили о воссоздании Второго флота ВМС, который был расформирован в ходе реорганизации в 2011 году.

«В нашей новой Национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции держав, в связи с тем, что число вызовов растет, ситуация в сфере безопасности становится все более сложной», — цитирует Reuters главкома ВМС США Джона Ричардсона.

Отмечается, что подразделение будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

Официальный представитель ВМС США на условиях анонимности, сказал, что ряд решений, например, кто будет командовать флотом, еще не приняты.

Ранее СМИ сообщили, что США разрабатывают гиперзвуковое оружие.