В Сети опубликовали вторую серию нового «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила второй эпизод «Возвращения в Простоквашино». Серию разместили на ресурсах Mail.Ru Group, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Хронометраж серии составил 6 с половиной минут.



«В первой серии перед нами стояла задача представить зрителю новых персонажей и вспомнить старых, поэтому экспозиция заметно убыстрилась. Сейчас повествование будет возвращаться к привычному темпу, который тем не менее будет все же быстрее, чем в старых сериях», — передает «Интерфакс» со ссылкой на режиссера серии Михаила Солошенко.

Вторую серию к настоящему времени посмотрели менее миллиона человек.



Напомним, первая серия мультсериала вышла 1 апреля и набрала за 8 часов с момента публикации больше 3,3 млн просмотров в «Одноклассниках» и больше 4 млн — «ВКонтакте».