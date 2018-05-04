В Казани в рамках учений эвакуировали Верховный суд Татарстана

В Верховном суде Республики Татарстан прошли пожарно-тактические учения по отработке совместных действий судей и работников аппарата, судебных приставов, сотрудников МЧС и других соответствующих служб республики при возникновении пожара.



Отмечается, что учения проходили с привлечением представителей пожарной части и специальных машин. Работники суда прошли по путям эвакуации из здания. После звукового оповещения сотрудники ВС РТ покинули свои рабочие места менее чем за пять минут, сообщает пресс-служба ВС РТ.

Согласно легенде, возгорание произошло в служебном помещении суда. Сотрудники из числа судебных приставов организовали эвакуацию персонала суда, были вызваны экстренные службы. Спасатели оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению возгорания.

Ранее стало известно, что готовность к ликвидации возможных ЧС перед ЧМ-2018 показал «Казаньоргсинтез».