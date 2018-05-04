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Скончался татарский поэт Ринат Батталов

21:53, 04.05.2018

После продолжительной болезни скончался татарский поэт и публицист, член Союза писателей РТ Ринат Батталов.

«Министерство культуры Республики Татарстан и Союз писателей Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной после продолжительной болезни поэта Рината Гимазетдиновича Батталова и разделяют горечь утраты», — говорится в сообщении ведомства.

Ринат Батталов родился 17 июня 1948 года в деревне Рысово Агрызского района Татарстана. С 1975 года Батталов проживал в Ижевске.

Происшествия Татарстан
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