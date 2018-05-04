«АК БАРС» Банк выдал 500 банковских гарантий онлайн с использованием экспресс-технологии рассмотрения заявок

ПАО «АК БАРС» Банк выдал 500-ю банковскую гарантию онлайн с использованием платформы по экспресс-технологии, запущенной в конце 2017 года.

«С момента запуска платформы корпоративным клиентам было предоставлено 500 банковских гарантий онлайн на сумму более 1,2 млрд рублей. Экспресс-рассмотрение заявок с минимальным пакетом документов определяет высокий спрос на этот продукт, — отмечает заместитель начальника управления гарантийного бизнеса «АК БАРС» Банка Василий Беляев. — Предприниматель получает от банка решение в течение всего нескольких часов, без необходимости посещения офиса банка».

Обязательными условиями для оформления банковской гарантии онлайн являются наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и доступа в интернет.

Гарантийный лимит может составлять до 100 млн рублей. Срок выдачи гарантии на сумму до 10 млн рублей составляет не более четырех рабочих часов, от 10 до 100 млн рублей — не более 1 дня. Гарантии выдаются на срок до 5 лет без необходимости открытия расчетного счета и предоставления залогов.