Трехлетний Максим Иванов знает всю футбольную Премьер-лигу — от «Уфы» до «Рубина»

Очередным героем программы для одаренных детей «Лучше всех» на Первом канале стал трехлетний Максим Иванов, сын профессионального футболиста нижегородской команды «Торпедо».

Максим знает все клубы российской Премьер-лиги и может назвать звезд отечественного футбола. И конечно же, он активный болельщик, сам переживает за московский «Спартак», и это в его семье не возбраняется.

— Скоро мы поедем в Сочи и будем болеть за Россию: «Оле, оле!», — признался он в беседе с тезкой Галкиным.

Максим получил задание собрать пазлы эмблем команд РФПЛ. Первым футбольный знаток сложил логотип футбольного клуба «Уфа». Во второй партии команд, «собираемых» юным болельщиком, первым оказался казанский «Рубин».

А в блиц-опросе эрудита Максим Иванов назвал известных футболистов:

— За «Уфу» играет Александр Беленов. В «Рубине» — Владимир Гранат!