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Директором «Фонда капитального ремонта Удмуртии» станет глава управления жилищного хозяйства республики

16:13, 04.05.2018

Власти Удмуртии выбрали нового директора «Фонда капитального ремонта УР». Конкурс на замещение должности выиграла Диана Новомейская.

Сейчас она возглавляет управление жилищного хозяйства Минстроя республики, передает udm-info.ru.

Напомним, что в марте предыдущий директор фонда Алексей Горбунов был отправлен под стражу. Чиновника обвиняют в растрате 13 млн рублей. В конце января 2017 года ФАС завела шесть дел против Фонда капремонта Удмуртии. Все они касались недобросовестной конкуренции.

ОбществоВласть Удмуртия
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