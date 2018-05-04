Директором «Фонда капитального ремонта Удмуртии» станет глава управления жилищного хозяйства республики

Власти Удмуртии выбрали нового директора «Фонда капитального ремонта УР». Конкурс на замещение должности выиграла Диана Новомейская.

Сейчас она возглавляет управление жилищного хозяйства Минстроя республики, передает udm-info.ru.

Напомним, что в марте предыдущий директор фонда Алексей Горбунов был отправлен под стражу. Чиновника обвиняют в растрате 13 млн рублей. В конце января 2017 года ФАС завела шесть дел против Фонда капремонта Удмуртии. Все они касались недобросовестной конкуренции.